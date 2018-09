di Silvio Ippoliti

RIETI - Sono partite le iscrizioni per il campionato uisp provinciale. Fino al 25 settembre sarà possibile iscrivere la propria squadra sia nel campionato di calcio a 5 maschile che in quello over 35, quest’ultimo giunto alla venticinquesima edizione. La partecipazione al Campionato di Calcio a 5 è vincolata ad un numero massimo di 28 squadre, dopodichè saranno formati i gironi che condurranno alle fasi finali.



Come ogni anno a vincente della manifestazione, oltre a laurearsi Campione Provinciale garantendosi l’iscrizione al campionato 2019/20, parteciperà di diritto alla fase nazionale che si svolgerà la fine del mese di giugno 2019 in una località che sarà decisa dall’organo nazionale, mentre per l’Over 35 è prevista la fase nazionale di calcio a 7. Tutto pronto dunque per un’altra stagione di uisp in cui tutti gli amanti del calcio a 5 provinciale potranno confrontarsi all’insegna dello spirito amatoriale.

