di Andrea Giannini

RIETI - Come previsto le gare di semifinale Uisp di calcio a 5 giocate ieri sera al Kyalami di Contigliano hanno regalato grandi emozioni. Antrodoco, quarta classificata, ha sconfitto 3 a 2 allo scadere Ci Vuole Un Senso, che aveva chiuso in vetta la regular season, grazie a una rete di Jacopo Paulucci. In finale i ragazzi di Antrodoco affronteranno quelli del Monte San Giovanni targati Servizi Funebri Leoni (secondi in campionato) che hanno battuto Frasso Sabino (terzo) per 4 a 2.



Domani, mercoledì 13 giugno, si assegnerà il titolo al PalaRufina: alle 21 si sfideranno Ci Vuole un Senso e Frasso per il terzo posto. Vincere la finalina significa avere un'altra chance per accedere alle finali nazionali da giocarsi il giorno successivo sempre al PalaRufina contro la perdente della finalissima, quella tra Antrodoco e Servizi Funebri Leoni, che si giocherà alle 22 e che, oltre al titolo di campione provinciale Uisp, darà alla vincente l'accesso diretto alle finali nazionali di Pesaro in programma dal 21 al 24 giugno.



LA PRIMA SEMIFINALE

Il primo match vede la vincitrice dello scorso anno Ci Vuole un Senso arrendersi contro un Antrodoco che mette grinta e cuore su tutti i palloni e alla fine vince 3 a 2. Partita che vede andare in vantaggio dopo pochi minuti i ragazzi di Poggio Fidoni con Valter Mattei. Nel prosieguo della partita non sarà poi così facile trovare il gol. Al pareggio ci pensa Cenfi dopo una punizione di Simone Colangeli. Nessuna delle due squadre sente il peso dei gol subiti, tanto che i gialloverdi tornano in vantaggio con Di Lorenzo. Il 2 a 1 dura poco: ci pensa sempre Simone Colangeli a trovare di nuovo il pareggio. Sul 2 a 2 la partita sembra avviarsi verso i calci di rigore quando nel recupero Antrodoco passa in vantaggio con Jacopo Paulucci. Duro colpo per Ci Vuole Un Senso che da vincitrice si arrende alla semifinale ma che sicuramente darà il massimo per arrivare terza e giocarsi un'altra chance per Pesaro.

IL TABELLINO

Ci Vuole Un Senso : De Angelis, D. Angelucci, S. Donati, J. Donati, Barbante, Mattei, Franceschini, Di Lorenzo, Caprioli, Chiavolini, G. Angelucci, Tramontano.

Antrodoco : De Silvestri, Castrucci, Blasetti, S.Colangeli, Cenfi, Paulucci, Alonzi, Faina, Dangeli, Sulpizi, Nappetti, M.Colangeli.

Arbitri : Iacoboni e Montagnini.

Reti : Mattei, Cenfi, S.Colangeli, Di Lorenzo, Paulucci.



LA SECONDA SEMIFINALE

Servizi Funebri Leoni che dopo aver vinto ai quarti per 7 a 6 con i Babadook, vince anche la semifinale per 4 a 2 contro un Frasso Sabino mai domo. Servizi Funebri Leoni partono subito in vantaggio grazie a Leonardo De Angelis. Neanche il tempo di esultare che Corlianò trova il pareggio. Come nelle partite precedenti i gol subiti non sembrano pesare. Tanto che ci pensa ancora Leonardo De Angelis a portare in vantaggio i suoi. Frasso non si arrende mai e riesce infatti a pareggiare grazie a Carlo De Angelis. Nei minuti finali subentra la stanchezza ed ad avere la meglio, forse anche per il maggior numero di cambi a disposizione, sono i Servizi Funebri Leoni che prima trovano il gol del 3 a 2 con Fabrizi, poi quello del 4 a 2 con un sorprendente Leonardo De Angelis che fa tripletta e taglia le gambe al Frasso, che come Ci Vuole un Senso avrà la possibilità di arrivare terzo per giocarsi un'altra possibilità per accedere alle finali nazionali.

IL TABELLINO

Servizi Funebri Leoni : Colasanti, Bruni, Fossatelli, Sestili, Felicioni, Albuccetti, Fabrizi, D.Chinzari, De Angelis, Tubotti, Stocchi, M.Chinzari.

Frasso Sabino : De Angelis, Umbertini, Mariani, Benedetti, Corlianò, Salvati, D’Annibale, Troiani, Guidi.

Arbitro : Eleuteri e Giancristoforo.

Reti : Corlianò, Fabrizi, C.De Angelis Carlo, 3 L.De Angelis

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



