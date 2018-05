di Mattia Esposito

Undicesima di ritorno del campionato Uisp di Rieti, con la classifica che si fa sempre più delineata. I Servizi Funebri Leoni si impongono in trasferta contro il San Giovanni Reatino, vittoria esterna anche del Lokomotiv Ginestra contro lo Sma Coop. Uno dei big match di giornata se lo aggiudica il Domino24 che batte Toscano Immobiliare Contigliano. Nella giornata delle vittorie esterne si registrano anche quelle di Antrodoco Calcio a 5 e Frasso Sabino, che battono rispettivamente Ari2 Generation e Castel San’Angelo. Vittoria interna invece del Ci Vuole Un Senso contro Babadook.



RISULTATI, XI DI RITORNO

San Giovanni Reatino – Servizi Funebri Leoni 2-8

Sma Coop – Lokomotiv Ginestra 1-10

Domino24 – Toscano Immobiliare Contigliano 9-5

Dogs Of War – Il Volo 6-8

Ari2 Generation – Antrodoco Calcio a 5 3-4

Ci Vuole Un Senso – Babadook 9-7

Castel Sant’Angelo – Frasso Sabino 2-13



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 65

Servizi Funebri Leoni e Antrodoco 56

Frasso Sabino 53

Domino24 49

Toscano Immobiliare e Babadook 46

Lokomotiv Ginestra 32

Il Volo 31

Castel Sant’Angelo 23

San Giovanni Reatino 19

Ari2 Generation 17

Ponticelli Sabino 16

Sma Coop 12

Dogs Of War 4



PROSSIMO TURNO

Servizi Funebri Leoni – Sma Coop (stasera, ore 20.30, Monte San Giovanni)

Babadook&Friends – Castel Sant’Angelo (domani, ore 22, Gudini)

Toscano Immobiliare Contigliano – Dogs Of War (giovedì 10, ore 21.30, Contigliano)

Antrodoco – Ci Vuole Un Senso (giovedì 10, ore 21.30, Gudini)

Frasso Sabino – Ponticelli Sabino (venerdì 11, ore 21.30, Casali Di Poggio Nativo)

Lokomotiv Ginestra – Domino24 (venerdì 11, ore 21.30, Casaprota)

Il Volo – Ari2 Generation (venerdì, ore 20, Gudini)





OVER 35

Nel campionato Over35 partita la seconda fase. Nel girone A si è giocato il match tra Goldbet e Castel Sant’Angelo, con vittoria dei padroni di casa, nel girone B Rovers ha invece battuto il Monte San Giovanni. Due le gare del girone C, Amplifon Megs si è decisa ai calci di rigore con vittoria dei padroni di casa, mentre Megs ha battuto Qua La Zampa.



CLASSIFICA GIRONE A

Goldbet 3

Castel Sant’Angelo e Igea Futsal 0



CLASSIFICA GIRONE B

Rovers 3

Monte San Giovanni e Cantalice 0



CLASSIFICA GIRONE C

Megs 4

Amplifon Rieti 2

Qua La Zampa 0



