RIETI - L’istituto Comprensivo di Poggio Moiano Campione regionale di calcio a 5 Cadette. Ieri, giovedì 11 aprile, presso il centro sportivo San Filippo Neri di Roma, si sono disputate le finali Regionali.L’Istituto Comprensivo di Poggio Moiano qualificatasi per la categoria Cadette, dopo aver superato brillantemente lafase Provinciale, approda alla fase Regionale in un girone all’Italiana con le scuole: IC Nettuno di Roma e I.C. Broccostella di Frosinone.La squadra guidata dal prof. Francesco Cervelli vince la fase eliminatoria con 4 punti in classifica, con i seguenti risultati:IC Nettuno-IC Poggio Moiano 1-1IC Broccostella-IC Poggio Moiano 0-6Le ragazze del Poggio Moiano mostrano grinta e affiatamento nonché un’ ottima tecnica calcistica. Accedono così alla fase finale disputata contro l’ I.C. Marelli di Roma. Dopo 4 tempi di gioco e fasi davvero avvincenti il team del prof Cervelli porta a casa una vittoria per 2-1 che non rende giustizia sui reali valori in campo. Infatti la formazione Reatina spreca molte occasioni da rete per cui il match poteva chiudersi con una vittoria ben più rotonda e netta.Questa la formazione campione Regionale al completo: Anniballi Eleonora, Colasanti Valeria, Coltella Cecilia, Lucidi Azzurra, Massucci Arianna, Filip Roxana Piringiu Persida Gabriela, Scipioni Aurora, Tulli Lucilla, Gatto Kadja, Ilona Stella, Fioroni Giorgia.La squadra salita sul gradino più alto del podio è stata premiata alla presenza delle autorità scolastiche e federali del Lazio. Tutti gli incontri sono stati sostenuti da una tifoseria di genitori che hanno seguito e incoraggiato le ragazze in tutte le fasi del torneo e sono stati da supporto a tutte le attività organizzative e logistiche delle alunne.