RIETI - Nella finale dei campionati provinciali studenteschi di calcio a 5 riservata agli Istituti di I grado, nessuna sorpresa: l’Istituto comprensivo di Fara Sabina bissa il titolo conquistato lo scorso anno e si aggiudica la qualificazione alla fase regionale.La squadra guidata dai docenti Luca Rivani e Riccardo Balloni, aveva già scoperto le carte vincendo agilmente la semifinale con il Mannetti di Antrodoco; in finale i ragazzi trascinati dal capitano Marco Di Nunzio, non hanno lasciato spazio al team dell’Alda Merini del professor Paolo Petrucci, ben preparato tecnicamente, che un po’ a sorpresa aveva eliminato la Ricci. 8 a 2 il risultato finale con il quale la scuola sabina si conferma campione provinciale al termine di una bella mattinata di sport presso l’impianto sportivo Gudini di Rieti. Nella finale per il terzo e quarto posto, un bel pareggio tra la Ricci e Antrodoco, con la prima che si aggiudica il terzo posto per differenza reti.: Federico Belli, Francesco Bianchilli, Marco Di Nunzio, Matteo Farinelli, Michele Lupi, Mattias Maurizi, Davide Miniucchi, Flavio Onofri, Daniele Ricci, Emanuele Scarinci, Diego Scarlato, Tommaso Selli, Leonardo Tosti, Matthias Tranquilli. Allenatori: Luca Rivani e Riccardo Balloni .: Federico Alaimo, Gabriele Dionisi, Marco Grassi, Alessandro Gunnella, Pierpaolo Gunnella, Tommaso Gunnella, Fausto Labartino, Paolo Oddi, Simone Palombi, Francesco Pastorelli, Federico Perotti, Matteo Rossi, Nicolò Taddei Vittori, Alessandro Volpicelli. Allenatore: Paolo Petrucci.