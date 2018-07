di Mattia Esposito

RIETI - Finisce l'era di Enrico Manni come allenatore dello Stimigliano. Il tecnico, dopo aver condotto la squadra per anni tra C2 e serie D, passa alla guida del Calvi, squadra umbra di C1. Manni prende quindi il posto di Marco Abati, tornato al Real Rieti. Non solo Manni, visto che al Calvi vanno anche alcuni elementi della rosa dello Stimigliano. Si tratta di Fabrizio Pagani, Luca Urbanetti, Raffaele Pinardi ed il bomber Cristiano Ferraioli. Lo Stimigliano però non fermerà la sua attività, visto che, anche per il prossimo anno,prenderà ancora parte al campionato di Serie D.

Giovedì 5 Luglio 2018



