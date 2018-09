di Silvio Ippoliti

RIETI - Primo test stagionale per la Spes Poggio Fidoni che oggi pomeriggio scende in campo al PalaSpes contro il Monte San Giovanni (ore 16). Un'amichevole per cercare di iniziare a mettere in pratica il lavoro svolto nella prima settimana da mister Fabio Luciani e il suo staff. Nonostate alcune assenze di giocatori che devono ancora aggregarsi al gruppo, il lavoro fisico svolto e proposto dal preparatore atletico Luca Verdecchia è stato ad alta intensità. Probabilmente in vista di questa amichevole le gambe non saranno al massimo ma a questo punto della stagione è normale.



«Sono solo pochi giorni che siamo insieme quindi c'è ancora tanto fare – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani – anche perchè abbiamo lavorato a ranghi ridotti vista l'indisponibilità di alcuni giocatori. Detto questo posso dire che sono molto soddisfatto dell'approccio che i ragazzi hanno avuto, si applicano con grandissima dedizione e spirito di sacrificio sia livello fisico che a livello tattico. L'inizio fa ben sperare, dobbiamo continuare assolutamente così mettendo intensità ad ogni allenamento perchè dobbiamo fare e preparare una miriade di cose».

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA