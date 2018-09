di Silvio Ippoliti

RIETI - Si è alzato il sipario ieri sulla stagione del Calcio a 5 regionale. Ieri al Green House di S. Maria delle Mole sono stati svelati i calendari di C1 con la Spes Poggio Fidoni coinvolta. La formazione reatina è stata inserita nel girone B. Si parte il 22 settembre, mentre il termine della stagione regolare è fissato per il 30 Marzo. L’ultima gara del 2018 è prevista il 22 dicembre, si riparte dopo la sosta per le festività natalizie il 12 Gennaio. Esordio esterno per i ragazzi di mister Fabio Luciani che se la vedranno sul difficile campo della Vigor Cisterna. Ha un sapore particolare la prima casalinga per il tecnico Luciani perché ritroverà sul parquet del PalaSpes lo Sporting Hornets. Calendario equilibrato per la Spes che affronterà la favorita del girone Pro Calcio Italia alla 9^ giornata. Nell’ultima giornata i gialloverdi se la vedranno sul campo del TC Parioli.



Svelati anche gli accoppiamenti del turno preliminare di Coppa Lazio (andata 9/10 – ritorno 23/10): sarà ancora amarcord per Fabio Luciani che affronterà ancora lo Sporting Hornets (andata a Poggio Fidoni).



IL CALENDARIO

1^ giornata Vigor Cisterna 1994 – Spes Poggio Fidoni (andata 22/9 – ritorno 22/12)

2^ giornata Spes Poggio Fidoni – Sporting Hornets Roma (29/9 – 12/1)

3^ giornata Real Fabrica di Roma – Spes Poggio Fidoni (6/10 – 19/1)

4^ giornata Spes Poggio Fidoni - Albano Calcio a 5 (13/10 – 26/1)

5^ giornata Spes Poggio Fidoni – Carbognano (20/10 – 2/2)

6^ giornata Nordovest Calcio a 5 – Spes Poggio Fidoni (27/10 – 9/2)

7^ giornata Spes Poggio Fidoni – Virtus Fenice (3/11 – 16/2)

8^ giornata C.C.C.P. 1987 – Spes Poggio Fidoni (10/11 – 23/2)

9^ giornata Spes Poggio Fidoni – Virtus Pro Calcio Italia (17/11-2/3)

10^ giornata Real Ciampino – Spes Poggio Fidoni (24/11 – 9/3)

11^ giornata Spes Poggio Fidoni – Cortina Sporting (1/12 – 16/3)

12^giornata Aranova – Spes Poggio Fidoni (8/12 – 23/3)

13^ giornata Spes Poggio Fidoni – TC Parioli Football 42 (15/12 – 303)

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA