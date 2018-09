di Silvio Ippoliti

RIETI - Sabato al PalaSpes di Piani Poggio Fidoni è andato in scena il primo test stagionale tra la Spes Poggio Fidoni e il Monte S.Giovanni. Nonostante la differenza di categoria è stata una partita tirata in cui sono stati i padroni di casa ad imporsi per 7-5. Subito a segno per i gialloverdi i nuovi arrivi Pirri con una tripletta e Serilli. Le altre due reti messe a segno da Chiavolini e un gol anche per Renzi. In casa Monte San Giovanni in gol Persico (2), Simone Albuccetti, Marco Fainelli e Antonello Sestili. Tanti i punti positivi per le due formazioni reatine che hanno mostrato una buona condizione fisica provando a mettere in pratica il lavoro svolto in settimana sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico.



Buone sensazioni per il vice allenatore della Spes Poggio Fidoni Simone Fratoni: «Nonostante venissimo da una settimana dura a livello fisico in cui i ragazzi hanno lavorato tanto col preparatore atletico Luca Verdecchia, siamo soddisfatti perché abbiamo visto applicato in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana tatticamente. Per essere la prima amichevole c'è da essere contenti. E' stata utile inoltre a capire alcune situazione su cui andare a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali».



Soddisfatto anche l'allenatore del Monte San Giovanni Danilo Valloni: «E' stato un test proficuo sotto molti aspetti ed è filato liscio senza problemi. Il risultato finale, per quanto l'ultimo dei miei pensieri, rispecchia perfettamente le forze in campo ed ha visto prevalere alla fine i ragazzi di Poggio Fidoni. A questo punto ci aspettano tre settimane di lavoro intenso preparatorio alla prima di Coppa Lazio prevista per sabato 22 settembre. Ovviamente c'è da faticare duro per ricostruire, avendo cambiato molti giocatori rispetto all'anno scorso, la squadra sia sotto l'aspetto tattico che comportamentale, ma su quello sono molto fiducioso perché con i miei giocatori ho già instaurato il rapporto giusto».



Nella giornata di oggi le due formazioni torneranno a lavorare in attesa della festa dei calendari che verranno svelati oggi pomeriggio alle 18 presso il Centro Sportivo Green House, a S.Maria delle Mole.

Lunedì 3 Settembre 2018



