La Spes Poggio Fidoni debutta in trasferta, poi un big match. In vista test con la Lazio

Venerdì 10 Settembre 2021, 18:15

RIETI - La Spes Poggio Fidoni ora conosce il suo calendario nel prossimo campionato di Serie C1. Come noto la formazione gialloverde allenata da Mario Patriarca è stata inserita nel girone B, dove ci sono un totale di 14 squadre. Il Cr Lazio ha diramato oggi il calendario completo dopo che, nelle scorse settimane, aveva rese note solamente le prime due giornate: si inizia il 25 settembre, con la Spes Poggio Fidoni che se la vedrà in trasferta sul campo del Laurentino, mentre l'esordio casalingo, una settimana più tardi, contro l'Atletico Grande Impero (2 ottobre). Intanto domani la squadra sarà impegnata nella prima amichevole precampionato: una sfida di prestigio per la Spes che alle 19.30 a Fiano Romano affronterà la Lazio, formazione di Serie A2 in un triangolare che vedrà coinvolto anche l'Eur Massimo, vincitore lo scorso anno della Coppa Italia di Serie B.

Il girone

Tormarancia

Futsal Academy

Atletico Grande Impero

Tc Parioli

La Pisana

Torrino Village

Laurentino

Spes Poggio Fidoni

Levante Roma

Valcanneto

Real Fiumicino

Aranova

Valentia

CCCP

Il calendario

I giornata (andata 25/9, ritorno 8/1/22) Laurentino-Spes Poggio Fidoni

II giornata (and. 02/10, rit. 15/1/22) Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero

III giornata (and. 9/10, rit 22/1/22) Torrino Village-Spes Poggio Fidoni

IV giornata (and. 16/10, rit 29/1/22) Spes Poggio Fidoni-Tormarancia

V giornata (and. 23/10, rit 5/2/22) CCCP-Spes Poggio Fidoni

VI giornata (and. 30/10, rit. 12/2/22) Spes Poggio Fidoni-Levante

VII giornata (and 6/11, rit. 19/2/22) Aranova-Spes Poggio Fidoni

VIII giornata (and. 13/11, rit. 26/2/22) Spes Poggio Fidoni-Real Fiumicino

IX giornata (and.20/11, rit 5/3/22) Valcanneto-Spes Poggio Fidoni

X giornata (and.27/11, rit 12/3/22) Spes Poggio Fidoni-Valentia

XI giornata (and. 4/12, rit. 19/3/22) Futsal Academy-Spes Poggio Fidoni

XII giornata (11/12, rit 26/3/22) La Pisana-Spes Poggio Fidoni

XIII giornata (and. 18/12, rit. 2/4/22) Spes Poggio Fidoni-Tc Parioli