RIETI - È scattata lunedì la stagione della Spes Poggio Fidoni in vista del prossimo campionato di C1. Dopo la consegna del materiale tecnico i gialloverdi si sono radunati al Pala Spes agli ordini di mister Fratoni per iniziare a preparare una stagione in cui la società reatina vuole essere protagonista confermandosi ancora una volta come una delle società più importanti del panorama del Calcio a 5 laziale.Dopo l’arrivo del tecnico Simone Fratoni, che sarà coadiuvato come vice da Matteo Benedetti, confermatissimo lo staff tecnico col preparatore atletico Luca Verdecchia e quello dei portieri Agostino Giovanrosa. Il ruolo di team manager sarà ancora una volta di Manuel D’Angeli che si dividerà tra la prima squadra e l’Under 21 del duo Mariantoni-Tramontano. La novità dell’introduzione dell’Under 21 è la conferma della volontà di crescita del club di Poggio Fidoni che punta dritto al nazionale.Fissate le prime amichevoli di preparazione al campionato che inizierà il 21 settembre: il 28 agosto Donati e compagni se la vedranno al PalaSpes contro il Città di Orte (C1 umbra) dei reatini Giacomo Salvi e Andrea Labonia mentre il 7 settembre arriverà nell’impianto di casa il Cures dell’ex Fabio Luciani.Roberto Barbera (conf, 1991)Armando De Silvestri (conf, 1994)Leonardo Nobili (conf, 2000)Daniele Chinzari (conf, 1990)Nicoló Fasciolo (conf, 1995)Leonardo Mazzetti (conf, 2000)Marco Nitti (nuovo, 1999)Marco Chiavolini (conf, 1997)Simone Donati (conf, 1989)Davide Francia (conf, 1999)Danilo Renzi (conf, 1998)Urbano Urbani (conf, 1988)Jacopo Paolucci (conf, 1990)Mattia Graziani (conf, 1988)Pierluca Barbante (nuovo, 1994)