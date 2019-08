© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Manca poco allo start della stagione della Spes Poggio Fidoni. Il 19 agosto i gialloverdi si riuniranno al PalaSpes per l’inizio della preparazione agli ordini del nuovo tecnico Simone Fratoni e del preparatore atletico Luca Verdecchia. Pochi ma sostanziali i cambiamenti nella rosa che la scorsa stagione si é andata a giocare i playoff per la B. In uscita Pandolfo, Colantoni e Pirri, sul fronte arrivi importante quello dell’Under classe 1999 Marco Nitti, centrale classe 1999, che ha militato nelle Aquile Molfetta, formazione di serie B e ha vesti anche la maglia della nazionale giovanile.Questo a riconferma che la società vuole ulteriormente crescere anche in virtù dell’iscrizione al campionato regionale della formazione under 21 che sarà allenata dal duo Mariantoni-Tramontano. Nella rosa di Fratoni ci sarà anche un ritorno, quello di Pierluca Barbante che rientra dal prestito al Monte San Giovanni. Ma il lavoro in entrata non finisce qui, in quanto si continua a lavorare soprattutto per completare il pacchetto degli under.