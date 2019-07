© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Novità importanti in casa Spes Poggio Fidoni. In vista della prossima stagione si amplia la famiglia gialloverde che l’introduzione della formazione Under 21 che disputerà il campionato regionale. Una decisione importante nell’ottica della continuità di un progetto destinato a crescere ulteriormente.Dal punto di vista tecnico ed organizzativo, la società ha deciso di affidare il timone a due tecnici che ben conoscono il mondo Spes e la piazza di Poggio Fidoni. Si tratta di Gabriele Tramontano e Mauro Mariantoni, insieme a loro nel ruolo di responsabile tecnico Manuel D'Angeli.Queste le dichiarazioni di Mauro Mariantoni: «Felice di essere tornato nella famiglia Spes, qui ho vissuto momenti importanti da giocatore e non vedo l’ora di mettermi al servizio di questo nuovo progetto, ringraziando ovviamente la società per aver creduto in me dandomi questa splendida opportunità. La Spes opera sempre con serietà ed ambizione, e sono sicuro che con il lavoro riusciremo a toglierci tante belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare ed affrontare questa nuova sfida».Gli fa eco Gabriele Tramontano: «Sono molto contento di aiutare la famiglia Spes in questo nuovo progetto. Sarà un piacere lavorare con i giovani e vederli crescere giorno dopo giorno.Manuel D'Angeli: "Per il secondo anno consecutivo mi ritrovo in questa famiglia dove sono cresciuto sia a livello umano che a livello sportivo, grazie soprattutto a persone che hanno contribuito a questo come Fabio e Simone, e a tutta la società in particolar modo Valter e Alberto e al Direttore Sportivo che mi hanno accolto.