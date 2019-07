IL TECNICO

IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - Cambio di guida tecnica in casa Spes Poggio Fidoni. La società gialloverde per il dopo Luciani ha affidato la panchina a Simone Fratoni, volto noto dalle parti del PalaSpes. In maglia Spes l’ex Acquedotto è stato uno degli artefici della storica promozione dalla C2 alla C1, adesso toccherà a lui guidare Donati e compagni in vista del prossimo campionato di C1. Il classe 1979, dopo l’esperienza da tecnico sulla panchina dell’Ardita Rieti con la vittoria del campionato di serie D torna ad allenare.«Sono felice di essere tornato alla Spes. Ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità scommettendo su di me che sono al primo anno di questa categoria. Gran parte della squadra la conosco visto che nei primi mesi dello scorso anno facevo parte dello staff di Luciani che colgo l’occasione per fargli un grande in bocca al lupo in vista della prossima stagione. Obiettivi? Quello di riconfermarci andando ai playoff».Questo il comunicato della società sulla propria pagina Facebook: «La dirigenza della Spes Calcio a 5 comunica di aver affidato la guida tecnica per la prossima stagione di C1 a Simone Fratoni nel segno della continuità.Un ringraziamento di cuore a Fabio Luciani per il lavoro svolto la scorsa stagione con professionalità e umanità che ha portato il club allo storico traguardo dei playoff augurandogli per il futuro le soddisfazioni che merita.Auguri di buon lavoro a Simone Fratoni che ha accettato questa sfida».