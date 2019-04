IL TECNICO LUCIANI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si ferma a pochi centimetri dal traguardo il sogno della Spes Poggio Fidoni che esce sconfitta dal primo turno del playoff per la B. Sul campo del Real Terracina ad imporsi sono i padroni di casa che vincono per 7-5 ai tempi supplementari. Dopo essere passati in vantaggio col solito Graziani i reatini vengono raggiunti sul finale di primo tempo che si chiude sull’1-1. Nella ripresa continua il botta e risposta con la Spes che si porta in vantaggio per altre 3 volte grazie alle reti di Chinzari, Paulucci e ancora Graziani ma viene sempre raggiunta dai padroni di casa. I tempi regolamentari si chiudono sul 4-4, si va ai supplementari dove ancora una volta Donati e compagni rimettono la testa avanti grazie a Urbani. Un tiro libero, molto contestato dai gialloverdi, permette al Terracina di agguantare il pari prima di portarsi per la prima volta in vantaggio. L’espulsione per doppia ammonizione di Graziani complica i piani della Spes che ci prova fino alla fine sostenuta dai tanti tifosi presenti. Renzi ha l’occasione per impattare ma mette fuori il tiro libero e sul capovolgimento di fronte i padroni di casa chiudono il match sul 7-5.«Partita vibrante, drammatica, infinita ma meravigliosamente bella e degna della spettacolare cornice di pubblico – racconta il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - La mia squadra ha fornito una prestazione di altissimo livello sotto ogni aspetto disputando la migliore partita della stagione. Siamo partiti forte con personalità e li abbiamo messi in seria difficoltà tanto da costringere il loro mister a cambiare il portiere e giocare con 4 over in campo. La gara è poi diventata equilibrata ma di un'intensità pazzesca e le due squadre si sono sfidate a viso aperto contendendosi ogni pallone come se fosse quello della vita. Siamo stati per più momenti ad un passo dalla qualificazione e solo un eurogol a 2.30 dalla sirena ci ha costretto ai tempi supplementari. I miei ragazzi però hanno un cuore immenso e nell'extra time si sono riversati nuovamente all'attacco segnando il gol che riportava il passaggio del turno dalla nostra parte e poi ahimè arriva la variabile arbitrale che fa saltare gli equilibri e che rovina una partita dai sapori antichi che meritava ben altro epilogo. In pochi secondi concede loro il tiro libero su un sesto fallo inesistente dove subiamo il gol del pareggio poi espelle lo stoico Graziani per proteste usando un metro privo di alcun giudizio visto il momento della partita costringendoci all'inferiorità numerica infine non decreta un fallo enorme a nostro favore e sul proseguimento dell'azione i nostri avversari segnano il gol del vantaggio di fatto chiudendo il discorso qualificazione. Faccio i complimenti sinceri al Terracina squadra di assoluto valore tecnico ma anche di grande spessore caratteriale. Ringrazio i nostri tifosi encomiabili ed impagabili che ci hanno seguito in questa lunga trasferta facendo sentire il loro supporto e calore come hanno fatto per tutta la stagione. Ringrazio la società che attraverso la programmazione oculata e la serietà gestionale ha posto le basi per questi risultati e il mio staff tecnico composto da persone che oltre ad essere professionisti di assoluto valore sono veramente ragazzi speciali a livello umano. E infine mi inchino davanti ai miei prodi quindici guerrieri che mi hanno emozionato una volta ancora e reso terribilmente fiero di loro».