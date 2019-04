RIETI - Non basta il grande cuore della Sabina Lazio Calcetto contro il Francavilla. Nella finale di Coppa Italia di C1 le sabine vengono sconfitte per 4-2 dalla formazione abruzzese. Primo tempo equilibrato col Francavilla che la sblocca solo sul finale. Ad inizio ripresa blackout delle sabine e le biancorosse ne approfittano portandosi sul 4-0. Sul finale coach Scattone prova la carta del portiere di movimento riuscendo ad accorciare le distanze con capitan Di Felice e Salemi. Il quintetto biancoceleste ha dimostrato ancora una volta il grande carattere provandoci fino alla fine. L'approdo in finale permette alla società sabina di approdare in A2 approfittando della vittoria del campionato del Francavilla che libera così un posto per il secondo campionato nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA