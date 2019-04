© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C’è grande attesa in casa Spes Poggio Fidoni per lo storico playoff per la Serie B. I ragazzi di Fabio Luciani saranno impegnati domani (ore 15, arbitri Marcelletti di Albano Laziale e Di Girolamo di Frosinone) in casa del Real Terracina in gara secca. Chi vince accederà al turno successivo sfidando la seconda del girone A, l'Anziolavinio.Data l’importanza dell’evento la società gialloverde ha organizzato un pullman per permettere ai tifosi, che già nel corso dell’ultimo allenamento hanno riempito il PalaSpes, di poter sostenere la squadra in trasferta. Non avrà problemi di formazione il tecnico Fabio Luciani che avrà tutti a disposizione.«La vigilia è quella delle grandi occasioni abbiamo preparato la partita curando ogni dettaglio ora vogliamo godercela tutta e l'atmosfera positiva e serena che si respira nello spogliatoio mi dà ottime sensazioni – racconta mister Fabio Luciani - Il Terracina è un team di caratura importante che ha disputato le final four di Coppa e in casa ha perso solo una volta, è composta da giocatori di qualità e organizzata tatticamente ma la mia squadra è al top della condizione fisica e mentale e le caratteristiche del campo molto simile al nostro ci permetteranno di esprimere al meglio il nostro gioco. Sarà una partita combattuta ed equilibrata dal pronostico incerto in cui gli episodi e l'interpretazione delle situazioni faranno la differenza. Abbiamo il 50 per cento di possibilità di passare il turno ma di una cosa sono sicuro che i miei ragazzi sono capaci di soffrire per i compagni e per la maglia che indossano e domani alle pendici del tempio di Giove daranno tutto quello che hanno dal primo all'ultimo secondo per tentare di compiere un'altra impresa».Gli fa eco il capitano Simone Donati: «Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo raggiunto ma vogliamo andare oltre, l’obiettivo è la finale. Ci stiamo allenando benissimo e ci siamo resi conto di aver preso consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo arrabbiati con noi stessi per come abbiamo gestito le partite in trasferta, rispetto alle nostre qualità e al calcio a cinque giocato abbiamo portato a casa pochi punti. Il terzo posto era il minimo che potevamo fare. Ci teniamo tutti a scrivere un’altra pagina della storia della Spes e vogliamo arrivare al nazionale attraverso questi playoff, sul campo».