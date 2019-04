I COMMENTI

RISULTATI, XIII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Missione compiuta per la Spes Poggio Fidoni che passeggia sul campo del TC Parioli regalandosi una storica qualificazione per i playoff per la Serie B. I ragazzi di Fabio Luciani s’impongono per 8-2 grazie alla tripletta di Graziani (che chiude secondo nella classifica marcatori con 35 gol), alla doppietta di Chiavolini e alle reti di capitan Donati, Paulucci e Urbani. Tre punti che permettono ai gialloverdi di andarsi a giocare la Serie B sabato prossimo sul campo del Real Terracina, terza classificata del girone A. Chi vince accederà al turno successivo sfidando la seconda del girone A, l'Anziolavinio.«I miei ragazzi hanno reso facile una gara che invece nascondeva delle insidie insite nelle partite che devi vincere a tutti i costi approcciandola con personalità e autorevolezza sin dai primi minuti per poi controllarla con grande maturità e un possesso palla gestionale molto qualitativo – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Perseguendo il traguardo playoff abbiamo compiuto una vera e propria impresa sportiva che nasce da lontano essendo il risultato concreto e conseguenziale di un lavoro serio programmato e coordinato tra società e staff tecnico da una parte e l'empatia di un gruppo fantastico dall'altra che ha messo dedizione, appartenenza, entusiasmo e cuore in ogni allenamento e in ogni singola partita. Ora arriva il bello perché siamo orgogliosi di quello che abbiamo realizzato ma per nulla appagati e continuiamo ad avere una gran voglia di divertirci e di stupire ancora».Vigor Cisterna – Albano 4-4Pro Calcio Italia – Carbognano 7-3Real Ciampino – CCCP 1987 3-7Aranova – Nordovest 4-0Sporting Hornets – Real Fabrica 5-2TC Parioli – Spes Poggio Fidoni 2-8Cortina – Virtus Fenice 3-5Carbognano 56Aranova 54Pro Calcio Italia 52Spes Poggio Fidoni 49Nordovest 46Albano 44Real Fabrica 41Real Ciampino 37Virtus Fenice 35Vigor Cisterna 30Cortina 26Sporting Hornets 24CCCP 1987 20TC Parioli 9