ALTRE GARE, XIII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni è a una partita dal sogno playoff. I gialloverdi nell’ultimo match in casa del fanalino di coda TC Parioli dovranno portare a casa i tre punti per andarsi a giocare la Serie B nella post season (ore 15, arbitri Modica di Roma 2, Vizzaccaro di Ciampino). C’è grande attesa in casa Spes per un match che garantirebbe un risultato storico, per la prima volta i reatini andrebbero a giocarsi l’approdo ad un campionato nazionale.«Abbiamo lavorato con umiltà e dedizione ogni giorno dal 20 di agosto – racconta il tecnico Fabio Luciani che lo scorso 21 aprile è diventato papà del piccolo Luigi - Abbiamo sofferto e gioito insieme e questo ci ha unito. Siamo caduti e abbiamo avuto sempre la forza di rialzarci e questo ci ha fatto crescere e fortificato. Abbiamo lottato ogni partita con cuore e dignità e questo ci ha dato consapevolezza e autostima, ora siamo pronti concentrati uniti per combattere la battaglia finale e con il petto gonfio di orgoglio andare a prenderci ciò che meritiamo».Vigor Cisterna – AlbanoPro Calcio Italia – CarbognanoReal Ciampino – CCCP 1987Aranova – NordovestSporting Hornets – Real FabricaCortina SC – Virtus FeniceCarbognano 56Aranova 51Pro Calcio Italia 49Spes Poggio Fidoni, Nordovest 46Albano 43Real Fabrica 41Real Ciampino 37Virtus Fenice 32Vigor Cisterna 29Cortina SC 26Sporting Hornets 21CCCP 1987TC Parioli 9