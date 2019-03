I COMMENTI

RIETI - Missione quasi compiuta per la Spes Poggio Fidoni che nella penultima gara di ritorno del girone B di serie C1 vince mettendo un piede e mezzo ai playoff per la B. In un PalaSpes gremito i ragazzi di Fabio Luciani battono anche la seconda della classe Aranova imponendosi con un netto 10-4. Partita già in ghiaccio nel primo tempo che si chiude sul 5-1 grazie alle reti di capitan Donati, Paulucci (2), Chinzari e Graziani. Protagonista anche De Silvestri che para due tiri liberi. Nella ripresa archiviano la pratica Graziani, Pandolfo, Chiavolini, Chinzari e ancora Paulucci. Per accedere alla post season ai reatini servirà una vittoria nell’ultimo match in casa del fanalino di coda TC Parioli.«È stata l'ultima nostra apparizione casalinga e ci siamo congedati dal nostro meraviglioso pubblico nel migliore dei modi fornendo una prestazione di altissimo livello sotto tutti gli aspetti - racconta il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Al Palaspes chiudiamo con 12 vittorie su 13 partite e 102 gol fatti e sabato ne ha fatto le spese l'Aranova squadra che era in striscia positiva da 10 gare e che ha la miglior difesa di tutta la C1. Sono numeri impressionanti ai quali va data la giusta rilevanza. Oggi torniamo in campo ad allenarci il traguardo è lì a un passo e bisogna preparare l'ultima sfida con impegno e concentrazione massimale».Nordovest – Cortina SC 3-1CCCP 1987 – Pro Calcio Italia 3-9Virtus Fenice – Real Ciampino 3-3Carbognano – Sporting Hornets 3-3Albano – Tc Parioli 4-1Real Fabrica – Vigor Cisterna 3-5Carbognano 56Aranova 51Pro Calcio Italia 49Spes Poggio Fidoni, Nordovest 46Albano 43Real Fabrica 41Real Ciampino 37Virtus Fenice 32Vigor Cisterna 29Cortina SC 26Sporting Hornets 21CCCP 1987TC Parioli 9Vigor Cisterna – AlbanoPro calico Italia – CarbognanoReal Ciampino – CCCP 1987Aranova – NordovestSporting Hornets – Real FabricaTC Parioli – Spes Poggio FidoniCortina SC – Virtus Fenice