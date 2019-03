I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni torna con un punto dalla trasferta romana contro il Cortina: finisce 3-3. Dopo una prima frazione di livello i ragazzi di Luciani nella ripresa cedono ai padroni di casa non riuscendo a chiudere la gara. Vanno in rete per i gialloverdi capitan Donati, Graziani e Paulucci. Un punto che lascia tutto in bilico in chiave playoff, i reatini occupano il quarto posto, l’ultimo per l’accesso alla post season in coabitazione col Nordovest. Sarà fondamentale portare a casa i tre punti nel match interno di sabato prossimo contro l’Aranova seconda forza del campionato.«Partita difficile da commentare - afferma il tecnico Fabio Luciani - primo tempo di ottima fattura avevamo preparato bene la gara e i ragazzi l'hanno interpretata alla perfezione. A quel punto avevamo la partita in mano sia dal punto di vista del risultato sia e soprattutto in chiave tattica con la squadra avversaria in nostra balia che lasciava campo e linee di passaggio aperte. Ma non siamo stati bravi a chiuderla sfruttando le innumerevoli palle gol clamorose che abbiamo costruito e allorché loro sono riusciti ad accorciare le distanze abbiamo dimostrato la nostra enorme fragilità emotiva disunendoci e smarrendo l'identità di squadra oltre che il filo del gioco. Abbiamo gettato via un'occasione enorme e ora non c'è più margine di errore ma il destino è ancora nelle mani e sabato dimostreremo di meritare i playoff».Aranova – Albano 4-3Carbognano – CCCP 1987TC Parioli – Real Fabrica 1-4Cortina – Spes Poggio Fidoni 3-3Pro Calcio Italia – Virtus Fenice 5-4Vigor Cisterna – Sporting Hornets 8-1Real Ciampino – Nordovest 3-4Carbognano 55Aranova 51Pro Calcio Italia 46Spes Poggio Fidoni, Nordovest 43Real Fabrica 41Albano 40Real Ciampino 36Virtus Fenice 31Vigori Cisterna, Cortina 26Sporting Hornets 20CCCP 1987 17TC Parioli 9Nordovest – CortinaCCCP 1987 – Pro Calcio ItaliaVirtus Fenice – Real CiampinoCarbognano – Sporting HornetsAlbano – TC ParioliReal Fabrica – Vigor CisternaSpes Poggio Fidoni - Aranova