ALTRE GARE, XI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Match insidioso per la Spes Poggio Fidoni nel terzultimo turno di ritorno. I ragazzi di Luciani sono attesi sul campo del Cortina, una trasferta insidiosa perché i romani sono impegnati nella lotta per la salvezza (ore 15, arbitri Manchi e D’Amore di Roma 2). La concentrazione, dunque, è massima in casa Spes per consolidare la posizione playoff.«Loro per la salvezza noi per i playoff sarà una partita dai contenuti e dalle motivazioni forti – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - La settimana di allenamento è stata condotta al meglio dai miei ragazzi e si è conclusa ieri con un'amichevole contro il Monte San Giovanni in cui abbiamo provato condizioni e situazioni che ci troveremo ad affrontare sabato. E’ arrivato il momento di andarci a prendere quello che ci meritiamo e che vogliamo fortemente».Aranova – AlbanoCarbognano – CCCP 1987TC Parioli – Real FabricaPro Calcio Italia – Virtus FeniceReal Ciampino – NordovestVigor Cisterna – Sporting HornetsCarbognano 52Aranova 48Pro Calcio Italia 43Spes Poggio Fidoni 42Nordovest, Albano 40Real Fabrica 38Real Ciampino 36Virtus Fenice 31Cortina 25Vigor Cisterna 23Sporting Hornets 20CCCP 1987 17TC Parioli 9