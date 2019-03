I COMMENTI

RIETI - E’ un rullo compressore la Spes Poggio Fidoni che al PalaSpes strapazza il Real Ciampino con un netto 11-4 rafforzando la quarta posizione in classifica, l’ultima utile per i playoff. Dopo essersi ritrovati sotto per 2-0 in avvio i ragazzi di Luciani agguantano il pari e chiudono il primo tempo in vantaggio 4-3 per poi dilagare nella ripresa. Regalano i tre punti ai gialloverdi la tripletta di Graziani, le doppiette di Chiavolini e Paulucci e le reti di Chinzari, Pandolfo, Urbani e di capitan Danati. Sabato prossimo i reatini si giocheranno il terzultimo turno in casa del Cortina.«Affrontavamo la squadra più in forma del campionato che veniva da sei vittorie consecutive e che aveva preparato benissimo la partita tanto da metterci seriamente in difficoltà nella prima parte di gara – racconta il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - ma al Palaspes siamo veramente illegali giochiamo a memoria e mettiamo un'intensità asfissiante e appena la squadra avversaria cala di un centimetro siamo pronti a dare lo strappo decisivo e spaccare la partita. Da oggi si torna in campo e se vogliamo arrivare in fondo non dobbiamo sprecare neanche un minuto di ogni allenamento».Albano – Cortina 4-0Nordovest – Pro Calcio Italia 1-1Sporting Hornets – TC Parioli 3-1Real Fabrica – Aranova 2-5Virtus Fenice – CCCP 1987 11-3Vigor Cisterna – Carbognano 0-3Carbognano 52Aranova 48Pro Calcio Italia 43Spes Poggio Fidoni 42Nordovest, Albano 40Real Fabrica 38Real Ciampino 36Virtus Fenice 31Cortina 25Vigor Cisterna 23Sporting Hornets 20CCCP 1987 17TC Parioli 9Aranova – AlbanoCarbognano – CCCP 1987TC Parioli – Real FabricaCortina SC – Spes Poggio FidoniPro Calcio Italia – Virtus FeniceReal Ciampino – NordovestVigor Cisterna – Sporting Hornets