RIETI - Non può sbagliare la Spes Poggio Fidoni che nella quart’ultima giornata di ritorno ospita al PalaSpes il Real Ciampino (ore 18, arbitri Cristea di Albano Laziale e Romeo di Roma 2). Sarà la prima di quattro finale per il quintetto allenato da Fabio Luciani, l’obiettivo playoff è alla portata ma bisogna tenere alta la tensione in vista del rush finale. In vista di questo match il tecnico romano avrà a disposizione tutta la rosa, una notizia positiva vista le tante defezioni che hanno attanagliato la formazione reatina nel corso della stagione.«Abbiamo recuperato tutti gli infortunati e questo ci ha permesso di svolgere una settimana di lavoro ottimale – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - I ragazzi sono al top sia di umore che di carica emotiva e sono pronti a disputare una partita di altissimo livello ed intensità. Faccio un appello al nostro meraviglioso pubblico affinché accorra numeroso a sostenerci».Virtus Fenice – CCCP 1987Albano – Cortina SCNordovest – Pro Calcio ItaliaSporting Hornets – TC ParioliReal Fabrica – AranovaSpes Poggio Fidoni – Real CiampinoCarbognano 49Aranova 45Pro Calcio Italia 42Spes Poggio Fidoni, Nordovest 39Real Fabrica 38Real Ciampino 36Virtus Fenice 28Cortina SC 25Vigor Cisterna 23Sporting Hornets 23Sporting Hornets, CCCP 1987 17TC Parioli 9