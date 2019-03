I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, VIII DI RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni esce sconfitta dal campo della Pro Calcio Italia. Nella nona giornata di ritorno ad imporsi sono i romani per 2-0. Un risulto figlio di una maggior concretezza dei padroni di casa che hanno saputo sfruttare meglio le occasioni create. Nonostante il ko i reatini restano in zona playoff approffittando della sconfitta dell’albano sul campo del Real Ciampino. Nelle ultime quattro giornate i ragazzi di Luciani se la vedranno in casa contro il Real Ciampino, poi sarà la volta della trasferta contro il Cortina. Alla penultima si torna al PalaSpes con l’Aranova prima di chiudere fuori casa contro il TC Parioli. Un calendario tutto sommato alla portata per i gialloverdi per provare a portare a casa un obiettivo playoff che sarebbe storico.«Partita equilibrata nella quale loro hanno giocato meglio nel primo tempo e noi nel secondo - racconta il tecnico Fabio Luciani - Il risultato è stato determinato dalla precisione e cinismo sotto porta. Loro hanno costruito 4 palle gol e ne hanno trasformate due noi, noi una decina senza riuscire a capitalizzarne alcuna. Sono però molto soddisfatto perché la mia squadra ha fornito una prestazione importante a livello di personalità e di qualità di gioco espresso dimostrando di essere viva, carica e pronta per fare un gran finale di campionato».CCCP 1987 – Nordovest 0-2Cortina SC – Real Fabrica 2-6Pro Calcio Italia – Spes Poggio Fidoni 2-0Aranova – Sporting Hornets 4-1TC Parioli – Vigor Cisterna 3-3Carbognano – Virtus Fenice 4-5Real Ciampino – Albano 7-2Carbognano 49Aranova 45Pro Calcio Italia 42Spes Poggio Fidoni, Nordovest 39Real Fabrica 38Real Ciampino 36Virtus Fenice 28Cortina SC 25Vigor Cisterna 23Sporting Hornets 23Sporting Hornets, CCCP 1987 17TC Parioli 9Virtus Fenice – CCCP 1987Albano – Cortina SCNordovest – Pro Calcio ItaliaSporting Hornets – TC ParioliReal Fabrica – AranovaSpes Poggio Fidoni – Real CiampinoVigor Cisterna – Carbognano UTD