I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, VIII RITORNO

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pronto riscatto per la Spes Poggio Fidoni che al PalaSpes travolge per 8-2 il Cccp 1987 agganciando il terzo posto in classifica. Partita dominata in lungo e in largo dai gialloverdi che ha visto il ritorno al gol da Paulucci (doppietta), assente per squalifica nel match perso contro la Fenice. Due reti anche per Danilo Renzi, un gol a testa per capitan Donati, Chinzari, Graziani e Pandolfo. Sabato prossimo altra sfida fondamentale in casa del Pro Calcio Italia: le due formazioni sono appaiate a quota 39 punti, uscire con un risultato positivo da questo match sarebbe un'iniezione di fiducia importante in vista delle ultime quattro giornate decisive per l'accesso ai playoff.«Crocevia fondamentale per il nostro campionato - dice il capitano della Spes Poggio Fidoni Simone Donati - dopo aver perso punti in casa da loro all’andata, e la sconfitta con la Fenice, sentivamo il bisogno di fare risultato con una prestazione caratteriale e di gioco importante, e così è stato, anche se non era scontato, vista l’indisponibilità di Chiavolini e Barbera, un Graziani a mezzo servizio, io che venivo da una settimana di influenza, e notevoli problemi fisici per Renzi. Ma la forza di questa squadra è lo spogliatoio unito a tutto lo staff tecnico, insieme a una società sempre presenta e attenta».TC Parioli – Carbognano 1-7Sporting Hornets – Cortina SC 2-5Albano – Pro Calcio Italia 2-6Nordovest – Virtus Fenice 3-3Real Fabrica – Real Ciampino 4-5Vigor Cisterna – Aranova 3-7Carbognano 49Aranova 42Spes Poggio Fidoni, Pro Calcio Italia 39Albano 37Nordovest 36Real Fabrica 35Real Ciampino 30Cortina SC, Virtus Fenice 25Vigor Cisterna 23Sporting Hornets, CCCP 17TC Parioli 8Aranova -Sporting HornetsCCCP 1987 – NordovestCarbognano – Virtus FeniceCortina SC – Real FabricaReal Ciampino – AlbanoTC Parioli – Vigor CisternaPro Calcio Italia – Spes Poggio Fidoni