RIETI - Pesante battuta d’arresto per la Spes Poggio Fidoni che cade sul campo della Virtus Fenice: i romani s’impongono con un netto 6-2. La sconfitta costa il secondo posto per i ragazzi di Fabio Luciani che scivolano in quarta posizione. Nel prossimo turno i gialloverdi torneranno nel fortino del PalaSpes, arriva il CCCP.«Avevo timori e sensazioni negative prima della gara e purtroppo il campo non mi ha smentito – dice mister Fabio Luciani - Al di là degli episodi alcuni anche molto disdicevoli, la mia squadra era irriconoscibile e dovremo subito confrontarci per capire i motivi di questa debacle. Sono cambiate le prospettive negli ultimi mesi e se vogliamo pensare in grande dobbiamo avere la maturità e la personalità per farlo e prenderci le nostre responsabilità a partire dal lavoro settimanale che deve essere adeguato alle nostre prospettive altrimenti in un attimo ci troveremo ridimensionati».CCCP 1987 – Albano 3-8Carbognano – Nordovest 7-2Pro calcio Italia – Real Fabrica 5-0Aranova – TC Parioli 8-3Cortina SC – Vigor Cisterna 2-1Real Ciampino – Sporting Hornets 5-0Carbognano 46Aranova 39Albano 37Spes Poggio Fidoni, Pro Calcio Italia 36Nordovest 35Real Ciampino 27Virtus Fenice 24Vigor Cisterna 23Cortina 22Sporting Hornet, CCCP 17TC Parioli 8TC Parioli – CarbognanoSporting Hornets – Cortina SCAlbano - Pro Calcio ItaliaNordovest – Virtus FeniceReal Fabrica – Real CiampinoSpes Poggio Fidoni – CCCP 1987Vigor Cisterna – Aranova