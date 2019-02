LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, VII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Match da non sottovalutare per la Spes Poggio Fidoni che nella settima di ritorno affronta in trasferta la Virtus Fenice (ore 15, arbitri Di Vilio e Cipolla di Roma 1). I romani sono una squadra giovane e che in casa posso impensierire i gialloverdi che entrano nel momento più importante della stagione con la voglia di mantenere la seconda posizione in classifica.«Adesso inizia il difficile perché non possiamo più nasconderci e di conseguenza aumentano le responsabilità serve mentalità equilibrio e consapevolezza e la partita di domani sarà un test probante in tal senso – evidenzia il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Giocheremo contro una squadra di giovani sbarazzini che hanno corsa e gamba guidati da un mister che ha un'idea di gioco integralista ma convinta. Per vincere dovremo interpretare la gara in modo intelligente e con grande accortezza tattica gestendo noi il ritmo partita e facendo valere la nostra superiorità tecnica».CCCP 1987 – AlbanoCarbognano – NordovestPro Calcio Italia - Real FabricaReal Ciampino – Sporting HornetsAranova – TC ParioliCortina – Vigori CisternaCarbognano 43Spes Poggio Fidoni, Aranova 36Nordovest, Real Fabrica 35Albano 34Pro Calcio Italia 33Real Ciampino 24Vigor Cisterna 23Virtus Fenice 21Cortina SC 19Sporting Hornets, CCCP 1987 17TC Parioli 8