RIETI - Cerca il riscatto la Spes Poggio Fidoni dopo la sconfitta in casa della capolista Carbognano: al PalaSpes arriva il Nordovest seconda forza del campionato (ore 18, arbitro Soraci di Rieti e Tria di Roma1). Vincere contro i romani significherebbe tornare al secondo posto in classifica. Per questa sfida mister Fabio Luciani avrà tutti a disposizione eccezion fatta per il portiere De Silvestri che non sarà della partita.«Non è decisiva ma sicuramente è una partita di capitale importanza - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - ho massima fiducia nei miei ragazzi che sono carichi e concentrati al punto giusto. Siamo consapevoli che le nostre ambizioni di playoff passano dal PalaSpes dove non si fanno prigionieri e dove l'imperativo è vincere e solo vincere. Spero che ci sarà tanta gente a tifare, loro ci sosterranno con passione noi metteremo tutto il nostro cuore in campo».Aranova – CarbognanoTC Parioli – CortinaSporting Hornets – Pro Calcio ItaliaAlbano – Virtus FeniceReal Fabrica – CCCP 1987Vigor Cisterna – Real CiampinoCarbognano UTD 43Nordovest 35Spes Poggio Fidoni 33Aranova 33Real Fabrica 32Albano 31Pro Calcio Italia 30Real Ciampino 24Vigor Cisterna 23Virtus Fenice 21CCCP 1987, Sporting Hornets 17Cortina 16TC Parioli 8