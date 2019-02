I COMMENTI

RIETI - Non riesce l’impresa alla Spes Poggio Fidoni impegnata sul campo della capolista Carbognano. I padroni di casa si sono imposti per 6-2 (doppietta Graziani). La squadra allenata da Fabio Luciani ha pagato le numerose defezioni al cospetto di una formazione forte reduce dalla vittoria della Coppa Lazio. Sabato prossimo si torna al PalaSpes arriva la seconda forza del campionato Nordovest.«Potrei avvalermi della retorica dichiarando che perdere con i primi in classifica nonché neo campioni del Lazio ci può stare – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - potrei utilizzare delle motivazioni peraltro oggettive quali la condizione precaria di alcuni miei effettivi o il campo allagato che non ha permesso uno spettacolo degno di un match di altissima classifica. Ma in sincerità avverto un grande senso di incompiutezza. Dovevamo e potevamo fare di più. La sensazione è che non avessimo la determinazione agonistica e l'applicazione mentale che ci contraddistinguono e da cui non si può prescindere contro avversari di questo spessore. Detto questo onore a loro che hanno ampiamente meritato la vittoria. Per noi non cambia nulla da oggi si riparte a testa bassa siamo ancora lassù e abbiamo intenzione di restarci fino alla fine».Nordovest – Albano 4-3Cortina SC – Aranova 2-4Virtus Fenice – Real Fabrica 3-4CCCP 1987 – Sporting Hornets 3-4Real Ciampino – TC Parioli 7-2Pro Calcio Italia – Vigor Cisterna 2-0Carbognano UTD* 40Nordovest 35Spes Poggio Fidoni 33Aranova 33Real Fabrica* 32Pro Calcio Italia 30Albano* 28Real Ciampino* 24Vigor Cisterna 23Virtus Fenice 21CCCP 1987, Sporting Hornets 17Cortina 16TC Parioli 8* una gara in menoProssimo turnoAranova – CarbognanoTC Parioli – CortinaSporting Hornets – Pro Calcio ItaliaAlbano – Virtus FeniceReal Fabrica – CCCP 1987Spes Poggio Fidoni – NordovestVigor Cisterna – Real Ciampino