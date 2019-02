LE ASPETTATIVE

RIETI - Probabilmente il match più importante della stagione per il la Spes Poggio Fidoni che si appresta ad affrontare la capolista Carbognano in trasferta. I padroni di casa, reduci dalla vittoria in Coppa Lazio, conducono il girone precedendo i reatini di 4 lunghezze (ore 15, arbitri Claretti di Roma 1 e Francia di Roma 2). Questa sfida dirà se i ragazzi di Fabio Luciani potranno giocarsi fino in fondo la prima posizione.«È stata una settimana complicata tra infortuni e influenza non siamo mai riusciti ad allenarci a ranghi completi – racconta il tecnico Fabio Luciani - e se sono fiducioso sul recupero di Chiavolini e Paulucci ad ora ancora non ho la certezza di poter contare su Barbera e Pandolfo. Ma sono altresì sicuro che chiunque scenderà in campo lo farà dando tutto se stesso fino all'ultima goccia di sudore e che la mia squadra al cospetto della compagine più forte del regionale venderà cara la pelle mettendo in campo il cuore e l'orgoglio che ci appartengono».Nordovest – AlbanoCortina SC – AranovaVirtus Fenice – Real FabricaCarbongnano UTD - Spes Poggio FIdoniCCCP 1987 – Sporting HornetsReal Ciampino – TC ParioliPro Calcio Italia – Vigor CisternaCarbognano UTD* 37Spes Poggio Fidoni 33Nordovest 32Aranova 30Real Fabrica* 29Albano* 28Pro Calcio Italia 27Vigor Cisterna 23Real Ciampino*, Virtus Fenice 21CCCP 1987 17Cortina 16Sporting Hornets 14TC Parioli 8* una gara in meno