RIETI - Vola la Spes Poggio Fidoni che ottiene la quinta vittoria di fila espugnando il difficile campo dell’Albano. Vittoria di forza quella della squadra allenata da Fabio Luciani che si è imposta con un bel 5-2. La doppietta di Urbani e le reti di Chiavolini, Graziani e del portiere Barbera regalano il secondo posto ai gialloverdi che approfittano del pari tra Real Fabrica e Nordovest. Nel prossimo turno i reatini hanno l’occasione di accorciare verso la vetta ora distante quattro lunghezze: tutti gli occhi saranno puntati sul big match in casa della capolista Carbognano.«Gara interpretata in modo impeccabile dalla squadra – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Nel discorso pre partita avevo detto ai miei ragazzi che per uscire dal PalaCollodi con i tre punti sarebbe servita una prestazione super sia a livello tecnico tattico sia a livello mentale e hanno risposto alla grande fornendo una grande prova di forza personalità e maturità. La verità è che durante la settimana lavoriamo con dedizione e serietà ma in un clima di assoluta serenità ed allegria. Stiamo vivendo un sogno e non abbiamo nessuna intenzione di smettere di sognare e di divertirci».Cortina – Carbognano 1-9Vigor Cisterna – CCCP 1987 10-1TC Parioli – Pro Calco italia 1-6Aranova – Real Ciampino 7-1Sporting Hornets – Virtus Fenice 7-5Real Fabrica – Nordovest 4-4Carbognano UTD* 37Spes Poggio Fidoni 33Nordovest 32Aranova 30Real Fabrica* 29Albano* 28Pro Calcio Italia 27Vigor Cisterna 23Real Ciampino*, Virtus Fenice 21CCCP 1987 17Cortina 16Sporting Hornets 14TC Parioli 8* una gara in meno