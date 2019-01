LE ASPETTATIVE

RIETI - Arriva un altro scontro diretto per la Spes Poggio Fidoni nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Il quintetto di Fabio Luciani se la vedrà in trasferta sul difficile campo dell’Albano (ore 15, arbitri Scacco di Roma 2 e Pieralisi di Aprilia). I gialloverdi con una vittoria potrebbero approfittare dell’altro scontro diretto di giornata, quello tra Real Fabrica e Nordovest, superando i romani agganciando quindi il secondo posto in solitaria.«Abbiamo preparato la gara al meglio con attenzione ad ogni dettaglio - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Che siamo una squadra forte lo dicono la classifica e la qualità del gioco che proponiamo. Domani dovremo però dimostrare di aver raggiunto anche uno status mentale maturo che ci permetta di saper gestire a livello nervoso una gara di grande intensità emotiva. Se saremo in grado di farlo rimanendo lucidi imperturbabili e sempre presenti mentalmente dal primo all'ultimo minuto faremo un gran match”.Cortina – CarbognanoVigor Cirsterna – CCCP 1987TC Parioli – Pro Calcio ItaliaAranova – Real CiampinoSporting Hornets – Virtus FeniceReal Fabrica – NordovestCarbognano* 34Nordovest 31Spes Poggio Fidoni 30Real Fabrica*, Albano* 28Aranova 27Pro Calcio Italia 24Real Ciampino* 21VIgor Cisterna 20VIrtus Fenice 18CCCP 1987 17Cortina 16Sporting Hornets 11TC Parioli 8* una gara in meno