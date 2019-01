I COMMENTI

RIETI - Non si ferma più la Spes Poggio Fidoni che dopo una grande rimonta aggancia il terzo posto in classifica entrando in zona playoff. Nella terza giornata di ritorni i gialloverdi davanti al pubblico del PalaSpes battono il Real Fabrica per 6-3 riscattando la sconfitta dell’andata. Una gara condotta dall’inizio alla fine per i ragazzi di Luciani che hanno confermato una grande compattezza e un’ottima gestione della gara. A segno Chiavolini con una doppietta, Chinzari, Donati, Paulucci e Urbani. Sabato prossimo altro match fondamentale in trasferta contro l’Albano.«I miei ragazzi sono incredibili e non finiscono mai di stupirmi – dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Al cospetto di una squadra di notevole spessore hanno disputato una gara di un'intensità spaventosa raddoppiando e triplicando su ogni pallone levando tempo e spazio ad ogni giocatore avversario trascinando il pubblico che gli ultimi 20 secondi si è alzato ad applaudire riempiendoci di orgoglio. Ora però questa partita è già il passato e da oggi torneremo ad allenarci con la massima dedizione ed umiltà per preparare al meglio la durissima trasferta di Albano».Carbognano – Albano 9-5Pro Calcio Italia – Aranova 4-6Real Ciampino – Cortina 7-4Nordovest – Sporting Hornets 4-3CCCP 1987 – Tc Parioli 2-2Carbognano 34Nordovest 31Spes Poggio Fidoni 30Real Fabrica, Albano 28Aranova 27Pro Calcio Italia 24Real Ciampino 21VIgor Cisterna 20VIrtus Fenice 18CCCP 1987 17Cortina 16TC Parioli 11Sporting Hornets