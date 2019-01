LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Potrebbe essere una giornata cruciale la terza del girone di ritorno nel campionato di serie C1 per la Spes Poggio Fidoni: il quintetto di Luciani attende al PalaSpes il Real Fabrica, terzo in classifica e che precede i reatini di una lunghezza (ore 18, arbitri Mella di Roma 1 e Stellato di Tivoli). Con una vittoria, dunque, i gialloverdi aggancerebbero la zona playoff. Assenze importanti per il tecnico Luciani che dovrà fronteggiare le squalifiche di Barbera e Graziani.«Inizia oggi un poker di partite da brividi – dice l'allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - non vediamo l'ora di scendere in campo per giocarle. Ci siamo costruiti questa classifica con merito e sacrificio e ora ci proveremo fino in fondo senza lasciare nulla di intentato. Si inizia col Fabrica che è in una forma super e che all'andata ci ha battuto segnando il gol vittoria sul suono della sirena. Oggi nel nostro fortino di casa faremo di tutto per prenderci la rivincita e i tre punti».Carbognano – AlbanoPro Calcio Italia – AranovaReal Ciampino – Cortina SCNordovest – Sporting HornetsCCCP – TC ParioliVirtus Fenice – Vigor CisternaCarbognano* 31Albano*, Real Fabrica* e Nordovest 28Spes Poggio Fidoni 27Aranova, Pro Calcio Italia 24VIgor Cisterna 20Real Ciampino*, Virtus Fenice 18Cortina, CCCP 16TC Parioli 10Sporting Hornets 8* una gara in meno