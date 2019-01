LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, II DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riparte il campionato di C1 dopo la sosta per le festività natalizie: nella seconda giornata di ritorno la Spes Poggio Fidoni sarà ospite dello Sporting Hornets, fanalino di coda (ore 15, arbitri Doncu di Ostia Lido e Treglia di Formia). La formazione allenata da Fabio Luciani vuole ripredere da dove aveva lasciato, ovvero con una vittoria. L’obiettivo playoff è più che mai alla portata in quanto distante un punto. Per questa sfida il tecnico Luciani, ex di giornata, avrà tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Fasciolo.«Partita che presenta molte insidie - dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - loro sono ultimi ma in realtà sono una buona squadra con giovani interessanti e ci hanno fatto soffrire nelle tre partite in cui li abbiamo incontrati. Non dobbiamo assolutamente sottovalutarli. La mia squadra sta benissimo fisicamente e moralmente e abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi: faremo di tutto per portare a casa tre punti pesanti».Real Ciampino – CarbognanoAranova – CCCP 1987Vigor Cisterna - NordovestCortina – Pro Calcio ItaliaParioli – Virtus FeniceReal Fabrica – AlbanoCarbognano, Albano 28Nordovest, Real Fabrica 25Spes Poggio Fidoni 24Pro Calcio Italia 23Aranova 21Vigor Cisterna 20Real Ciampino 18CCCP 1987 16Cortina, Virtus Fenice 15TC Parioli 10Sporting Hornets 8