I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, I DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vince e convince la Spes Poggio Fidoni che al Pala Spes archivia la pratica Vigor Cisterna con un bel 5-2. Nella prima giornata di ritorno i ragazzi di Luciani non perdono l’occasione di accorciare verso le zone alte della classifica. La zona playoff è ancora distante un punto ma si è assottigliata la distanza dalla vetta ora a 4 punti. Sognare non costa nulla per i gialloverdi che contro la Vigor Cisterna hanno dimostrato tutto il loro stato di forma. Firmano il successo Graziani con una doppietta, capitan Donati, Pandolfo e Danilo Renzi.«I ragazzi hanno giocato la miglior partita del campionato – commenta soddisfatto il tecnico Fabio Luciani - Contro una squadra molto organizzata e un portiere tra i più bravi della categoria è stato difficile all'inizio trovare il pertugio per sbloccarla ma non ci siamo innervositi neanche quando, dopo nove minuti, ci siamo ritrovati senza più falli da poter spendere. Non ci siamo disuniti e abbiamo gestito la situazione con intelligenza per poi colpire con un uno-due terribile sul finire del primo tempo che ha spaccato la partita. La sagacia tattica dimostrata mi conferma una crescita di mentalità che mi fa ben sperare per il prosieguo del campionato».CCCP 1987 – Cortina SC 3-4Pro Calcio Italia - Real Ciampino 8-7Albano – Sporting Hornets 6-1Nordovest – TC Parioli 5-1Virtus Fenice – Aranova 4-2Carbognano – Real Fabrica rinviata al 5/2Carbognano*, Albano* 28Real Fabrica*, Nordovest 25Spes Poggio Fidoni 24Pro Calcio Italia 23Aranova 21Vigor Cisterna 20Real Ciampino* 18CCCP 1987 16Cortina SC, Virtus Fenice 15TC Parioli 10Sporting Hornets 8* una gara in meno