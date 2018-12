ALTRE GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Occasione da non perdere per la Spes Poggio Fidoni nell’ultimo turno prima della sosta per le festività natalizie: al Pala Spes arriva la Vigor Cisterna (ore 18, arbitri Cristea di Albano Laziale e Di Vilio di Roma 1). Nella prima giornata di ritorno i gialloverdi oltre a voler riscattare il 3-1 dell’andata giocano per agganciare la zona playoff, ora distante un punto. Il fattore campo insieme all’entusiasmo dato dal buono momento possono fare la differenza.«È la partita più importante della in campo con la stessa garra delle ultime due partite in casa – sottolinea l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Spero di vedere il Palaspes pieno per fare da sesto uomo in campo».CCCP 1987 – Cortina SCPro Calcio Italia - Real CiampinoAlbano – Sporting HornetsNordovest – TC ParioliVirtus Fenice – AranovaSpes Poggio Fidoni – Vigor CisternaCarbognano – Real FabricaCarbognano 28Real Fabrica, Albano 25Nordovest 22Spes Poggio Fidoni, Aranova 21Vigor Cisterna, Pro Calcio Italia 20Real Ciampino 18CCCP 1987 16Cortina SC, Virtus Fenice 12TC Parioli 10Sporting Hornets 8