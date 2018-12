I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua l’ottimo momento della Spes Poggio Fidoni che si sbarazza al PalaSpes anche del TC Parioli con un netto 12-7. Nell’ultima giornata del girone di andata i gialloverdi rientrano in corsa playoff, ora distante una lunghezza. Contro il Parioli partita senza storia, già in ghiaccio nella prima frazione, chiusa sul 7-1. Protagonisti di giornata Danilo Renzi con quattro reti e Graziani con una tripletta. Doppietta per Paulucci, a segno anche Chiavolini, Urbani e capitan Donati. Nella prima di ritorno il ragazzi di Fabio Luciani sfideranno la Vigor Cisterna davanti ai propri tifosi, un occasione da non perdere per continuare a scalare la classifica.«L'abbiamo approcciata con la giusta determinazione e cattiveria agonistica mettendo con decisione le mani sulla partita sin dalle prime battute e quando riusciamo ad avere questa intensità abbinata a qualità importante è difficile per chiunque tenerci testa. Ora continuiamo con umiltà a lavorare e a preparare con cura la partita di sabato che è determinante».Albano – Vigor Cisterna 2-2Carbognano UTD – Pro Calcio Italia 4-5CCP 1987 – Real Ciampino 0-3Nordovest – Aranova 3-3Virtus Fenice – Cortina SC 6-3Real Fabrica – Sporting Hornets 4-2Carbognano 28Real Fabrica, Albano 25Nordovest 22Spes Poggio Fidoni, Aranova 21Vigor Cisterna, Pro Calcio Italia 20Real Ciampino 18CCCP 1987 16Cortina SC, Virtus Fenice 12TC Parioli 10Sporting Hornets 8