LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:15

RIETI - Occasione da non perdere per la Spes Poggio Fidoni che attende al PalaSpes il TC Parioli per la tredicesima giornata, l’ultima del girone di andata (ore 18, arbitri Serra di Tivoli e Curcio di Roma 1). Il quintetto di Luciani torna in campo dopo il recupero infrasettimanale vinto agilmente contro la Pro Calcio Italia. I gialloverdi voglio i tre punti per continuare nel momento positivo e quindi agganciare la zona playoff.«Non dobbiamo assolutamente abbassare la tensione e farci condizionare dalla vittoria roboante di martedì perché ci aspetta una gara difficilissima contro una squadra con ottime individualità e affamata di punti - evidenzia l’allenatore della Spes Poggio Fidoni, Fabio Luciani - La mia squadra sta bene ed è pronta a fare una grandissima partita davanti al suo pubblico».Albano – Vigor CisternaCarbognano – Pro Calcio ItaliaCCCP 1987 – Real CiampinoNordovest – AranovaVirtus Fenice – CortinaReal Fabrica – Sporting HornetsSpes Poggio Fidoni – TC ParioliCarbognano 25Albano 24Nordovest 21Aranova 20Vigor Cisterna, Real Fabrica 19Spes Poggio Fidoni 18Pro Calcio Italia 17CCCP 16Real Ciampino 15Cortina 12TC Parioli 10Virtus Fenice 9Sporting Hornets 8