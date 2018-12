I COMMENTI

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIII GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pronto riscatto per la Spes Poggio Fidoni che nel recupero della nona giornata s’impone sulla quotata Pro Calcio Italia al PalaSpes: finisce 11-1 in favore dei ragazzi di Luciani. I gialloverdi fanno valere ancora una volta il fattore campo grazie alle triplette del solito Paulucci, vice capocannoniere del girone con 16 reti e di Danilo Renzi, alla doppietta di Graziani e alle reti di Donati, Urbani e Chiavolini. Importante balzo anche dal punto di vista della classifica, ora i reatini sono a 2 punti dalla zona playoff e sabato c’è l’occasione per accorciare ulteriormente: al PalaSpes arriva il TC Parioli.«Temevo una ripercussione a livello emotivo dopo la sconfitta beffarda di sabato - commenta l'allenatore della Spes Poggio Fidoni, Fabio Luciani - Invece i ragazzi hanno reagito alla grande dimostrando di avere personalità e attributi mantenendo un alto livello di intensità dal primo minuto al quarantesimo e esprimendo un futsal di ottima qualità. Ora subito testa a sabato».Carbognano 25Albano 24Nordovest 21Aranova 20Vigor Cisterna, Real Fabrica 19Spes Poggio Fidoni 18Pro Calcio Italia 17CCCP 16Real Ciampino 15Cortina 12TC Parioli 10Virtus Fenice 9Sporting HornetsAlbano – Vigor CisternaCarbognano – Pro Calcio ItaliaCCCP 1987 – Real CiampinoNordovest – AranovaVirtus Fenice – CortinaReal Fabrica – Sporting HornetsSpes Poggio Fidoni – TC Parioli