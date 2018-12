ALTRI RISULTATI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ko esterno per la Spes Poggio Fidoni nella dodicesima giornata. I reatini cadono di misura sul campo dell’ Aranova: una rete a 7 secondi dalla fine fissa il punteggio sul 5-4 in favore dei padroni di casa. Grande rammarico in casa gialloverde per aver disputato una buonissima gara senza riuscire a portare punti a casa. A segno Urbani alla prima in maglia Spes, di Graziani Paulucci e Danilo Renzi le altre reti.«Una partita difficile da commentare – dice il tecncio Fabio Luciani - i ragazzi hanno fornito una prestazione di personalità e carattere contro una squadra di ottima levatura che si è ulteriormente rinforzata sul mercato di dicembre e siamo andati a casa con zero punti quando anche il pareggio strameritato ci sarebbe stato stretto. Perdere a sette secondi dalla fine fa male ma dobbiamo fare mea culpa perché il gol preso è imputabile a una grave ingenuità di gestione gara da parte nostra E' altresì inaccettabile e inammissibile una condotta arbitrale palesemente casalinga e gravemente penalizzante per noi costellata da errori pesanti che hanno pesato in maniera importante sul risultato finale».Domani si torna in campo per il recupero della nona giornata, al PalaSpes arriva la Pro Calcio Italia (ore 20.30, arbitri Mella di Roma 1 e Cristea di Albano Laziale). I romani precedono i gialloverdi di due punti.Cortina – Nordovest 5-1Pro Calcio Italia – CCCP 1987 6-1Real Ciampino - Virtus Fenice 10-2Sporting Hornets – Carbognano 1-8Parioli – Albano 4-5Vigor Cisterna – Real Fabrica rinviataCarbognano 25Albano 24Aranova 20Vigor Cisterna, Real Fabrica 19Nordovest 18Pro calcio Italia 17CCCP 1987 16Spes Poggio Fidoni 15Real Ciampino 15Cortina 12TC Parioli 10Virtus Fenice 9Sporting Hornets 8