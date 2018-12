I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Continua il momento positivo della Spes Poggio Fidoni che nell’undicesima giornata batte 8-4 il Cortina davanti ai propri tifosi. E’ la seconda vittoria di fila per la squadra allenata da Fabio Luciani che si porta a quattro lunghezze dalla zona playoff. Tra i protagonisti della partita Paulucci autore dei una doppietta, sono 12 i gol in stagione per il pivot, i miglior marcatore dei gialloverdi. Le altre reti sono state firmate da Chiavolini, Chinzari, Graziani, Pandolfo, Danilo Renzi e dal portiere Barbera.«Sono soddisfatto perché non era affatto una partita semplice – dice il tecnico Fabio Luciani - dopo una prima fase equilibrata l'abbiamo presa in mano con convinzione e con un primo tempo di livello l'abbiamo spaccata per poi controllarla nel secondo. Ora da qui a Natale ci aspettano quattro gare di importanza siderale per cui da stasera testa bassa e lavoriamo forte per prepararci a dovere».Albano – Aranova 3-2CCCP 1987 – Carbognano 5-8Nordovest – Real Ciampino 8-4Sporting Hornets - Vigor Cisterna 0-1Virtus Fenice – Pro Calcio Italia 10-10Real Fabrica – Tc Parioli 4-3Carbognano 22Albano 21Vigor Cisterna, Real Fabrica 19Nordovest 18Aranova 17CCCP 1987 16Spes Poggio Fidoni 15Pro calcio Italia 14Real Ciampino 12TC Parioli 10Cortina, Virtus Fenice 9Sporting Hornets