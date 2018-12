LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Turno importante quello che si gioca oggi nel campionato di C1. Nell’undicesima giornata cerca continuità la Spes Poggio Fidoni impegnata al PalaSpes contro il Cortina (ore 18, arbitri Colletta di Ostia Lido e Sala di Roma 1). I gialloverdi sono reduci dalla bella vittoria sul campo del Ciampino e vogliono i tre punti per continuare la scalata verso le zone alte della classifica. Per questa sfida il tecnico Fabio Luciani avrà tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per il nuovo arrivato Urbano Urbani che torna a vestire la maglia Spes dopo la parentesi al Monte San Giovanni.«È una partita in cui cerco conferme importanti dalla mia squadra - dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Dopo la vittoria di sabato non bisogna abbassare di un centimetro il livello di prestazione e l'attenzione in ogni momento della gara se vogliamo ottenere i tre punti e iniziare a dare continuità ai risultati. La definirei una prova di maturità».Albano – AranovaCCCP 1987 – CarbognanoUtdNordovest – Real CiampinoSporting Hornets – Vigor CisternaVirtus Fenice – Pro Calcio ItaliaReal Fabrica – TC ParioliCarbognano 19Albano 18Aranova 17Cccp 1987, Real Fabrica 16Nordovest 15Pro Calcio Italia, Vigor Cisterna 13Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 12TC Parioli 10Cortina 9Virtus Fenice, Sporting Hornets 8