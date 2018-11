I COMMENTI

RIETI - Primo brindisi in trasferta per la Spes Poggio Fidoni che torna con una bella vittoria dalla trasferta contro il Real Ciampino. I ragazzi di Fabio Luciani sfoderano una grande prestazione imponendosi per 4-1. Mattatore giornata Paulucci con una tripletta, di Graziani l'altra rete gialloverde. Una vittoria importante che rilancia i gialloverdi in classifica che escono dalla zona playout.«Abbiamo fatto una partita importante - sottolinea l'allenatore della Spes Poggio Fidoni, Fabio Luciani - di contenuti, di presenza e di grande applicazione tattica e a differenza delle altre partite in trasferta ben disputate abbiamo raccolto i punti perché siamo stati bravi a leggere ed interpretare le situazioni e attenti ai dettagli che in questo sport fanno la differenza».Aranova – Real Fabrica 5-5CCCP 1987 – Virtus Fenice 7-3Cortina SC – Albano 2-3Pro Calcio Italia – Nordovest 4-0Parioli – Sporting Horners 7-5Carbognano – Vigor Cisterna 8-4Carbognano 19Albano 18Aranova 17CCCP 1987, Real Fabrica 16Nordovest 15Pro Calcio Italia, Vigor Cisterna 13Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 12TC Parioli 10Cortina 9Virtus Fenice, Sporting Hornets 8Albano – AranovaCCCP 1987 – CarbognanoUtdNordovest – Real CiampinoSporting Hornets – Vigor CisternaVirtus Fenice – Pro Calcio ItaliaReal Fabrica – TC ParioliSpes Poggio Fidoni – Cortina SC