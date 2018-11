LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna in campo la C1 dopo lo stop forzato dell’ultimo turno per lo sciopero indetto dall’Aia (la Spes Poggio Fidoni recupererà la nona giornata in casa contro la Pro Calcio italia martedì 11 dicembre). Nella decima giornata la Spes Poggio Fidoni sarà impegnata sul campo del Real Ciampino alle 18. I gialloverdi reduci dalla sconfitta sul campo della CCCP 1987 cercano punti in trasferta, sarebbero i primi stagionali.«Trasferta complicata sia per la qualità dell'avversario sia per la nostre difficoltà in trasferta che non possono costituire un alibi – sottolinea l’allenatore della Spes Poggio Fidoni, Fabio Luciani - Stiamo lavorando con costanza durante la settimana per risolvere questo problema e sono sicuro che con applicazione e sacrificio inizieremo a fare i punti anche lontano dal Palaspes, magari già da oggi».Aranova – Real FabricaCCCP 1987 – Virtus FeniceCortina SC – AlbanoPro Calcio Italia – NordovestTC Parioli – Sporting HornetsCarbognano UTD – Vigor CisternaCarbognano 16Nordovest, Albano 15CCCP 1987, Vigor Cisterna, Aranova 13Real Fabrica, Real Ciampino 12Pro Calcio Italia 10Cortina, Spes Poggio Fidoni 9Sportin Hornets, Virtus Fenice 8Tc Parioli 7