RIETI - Trasferta amara per la Spes Poggio Fidoni che sabato è scesa in campo contro il CCCP 1987. I reatini perdono 5-3 sfiorando la rimonta dopo il 4-0 dei padroni di casa. In rete per i gialloverdi Paulucci e Graziani con una doppietta. Rimandati, dunque, i primi tre punti esterni, i match in trasferta sono il tallone d’Achille della giovane formazione allenata da Fabio Luciani che dimostra ancora una volta la poca esperienza. I reatini ora navigano nella zona playout ma la classifica è corta. Serve comunque un inversione per risalire verso le zone importanti di classifica.«L'analisi è molto semplice - dichiara Fabio Luciani allenatore della Spes Poggio Fidoni - nel primo tempo non siamo letteralmente scesi in campo e ci hanno sovrastato sotto tutti gli aspetti, nel secondo abbiamo attaccato la spina e ci siamo messi a giocare disputando 20 minuti di buon livello e siamo stati anche sul punto di riprenderla ma quando vai sotto di quattro gol e con uomo in meno perché espulso la reazione per quanto significativa può non bastare e risultare tardiva. Dobbiamo metterci subito a testa bassa a lavorare bene e meglio perché quello che succede il sabato è lo specchio di quello che si fa durante la settimana».Aranova – Vigor Cisterna 1-0Carbognano – Tc Parioli 8-3Cortina – Sporting Hornets 2-3Pro Calcio Italia – Albano 0-1Real Ciampino – Real Fabrica 4-3Virtus Fenice – Nordovest 3-3Carbognano 16Nordovest, Albano 15CCCP 1987, Vigor Cisterna, Aranova 13Real Fabrica, Real Ciampino 12Pro Calcio Italia 10Cortina, Spes Poggio Fidoni 9Sportin Hornets, Virtus Fenice 8Tc Parioli 7