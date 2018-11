LE ASPETTATIVE

PROGRAMMA GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Oggi va in scena l’ottava giornata di Serie C1: la Spes Poggio Fidoni sarà impegnata sul campo del CCCP 1987 (ore 15, arbitro Donnini di Ostia Lido). I romani precedono i gialloverdi di un punto, sarà dunque l’occasione per i ragazzi di Fabio Luciani di scalare posizioni di classifica e rimettersi in gioco per un posto nei playoff. Il tecnico dei reatini non potrà contare su Serilli, Fasciolo e Cesare Renzi che non saranno disponibili.«Giochiamo contro una squadra di giovani interessanti che ha fatto risultati importanti in questo inizio di campionato - analizza l’allenatore della Spes Poggio Fidoni, Fabio Luciani - Dopo le ottime prestazioni in trasferta a livello di gioco è arrivata l'ora di fare risultato lontano dalle mura amiche e portarci a casa i tre punti per dare continuità di risultati e migliorare la classifica ma servirà una prestazione di grande applicazione mentale e tattica».Aranova – Vigor CisternaCarbognano – Tc ParioliCCCP 1987 – Spes Poggio FidoniCortina – Sporting HornetsPro Calcio Italia – AlbanoReal Ciampino – Real FabricaVirtus Fenice – NordovestNordovest 14Carbognano, Vigor Cisterna 13Real Fabrica, Albano 12CCCP 1987, Pro Calcio Italia, Aranova 10Cortina, Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 9Tc Parioli, Virtus Fenice 7Sporting Hornets