ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella settima giornata di C1 torna ai tre punti la Spes Poggio Fidoni. Vittoria rotonda quella dei reatini sulla Virtus Fenice: al Pala Spes finisce 8-4. Grande prestazione dei ragazzi di Fabio Luciani che si riscattano dopo le due sconfitta di fila. A regalare le terza vittoria in campionato una tripletta di Danilo Renzi oltre alla doppietta di Graziani e alle reti di Chiavolini, Fasciolo e Pandolfo. «Dopo due partite giocate molto bene con le 2 squadre che comandano il girone dove però non abbiamo raccolto punti era troppo importante tornare a vincere per il morale e per la classifica - sottolinea il tecnico della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - Vittoria mai in discussione e partita dominata in lungo e in largo dai miei ragazzi che però possono e devono fare molto di più nella gestione tattica della gara. Ora è assolutamente necessario lavorare bene in settimana perché per vincere fuori casa e dare continuità di risultati serve molto di più».Albano –CCC 1987 4-1Nordovest – Carbognano 8-6Sporting Hornets – Real Ciampino 2-4Tc Parioli – Aranova 1-4Vigor Cisterna – Cortina SC 5-4Real Fabrica – Pro Calcio Italia 4-3Nordovest 14Carbognno, Vigor Cisterna 13Real Fabrica, Albano 12CCCP 1987, Pro Calcio Italia, Aranova 10Cortina, Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 9Tc Parioli, Virtus Fenice 7Sporting HornetsAranova – Vigor CisternaCarbognano – Tc ParioliCCCP 1987 – Spes Poggio FidoniCortina – Sporting HornetsPro Calcio Italia – AlbanoReal Ciampino – Real FabricaVirtus Fenice – Nordovest