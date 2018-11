ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Oggi, sabato 3 novembre, si gioca la settima giornata nel campionato di C1: la Spes Poggio Fidoni ospita la Virtus Fenice (ore 18, arbitri Manchi e Caltabiano di Roma 2). Una gara da vincere per il ragazzi di Fabio Luciani che non vincono da due turni. Sfruttare il fattore campo sarà importante per riportarsi a ridosso delle zone alte della classifica. Tutti a disposizione per il tecnico gialloverde eccezion fatta per Serilli che non sarà del match. «Siamo smaniosi di scendere in campo per riscattare le ultime sconfitte - dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni, Fabio Luciani - Spero che il pubblico accorra numeroso per sostenerci vedranno 12 guerrieri pronti a dare battaglia e ad aiutarsi per portare a casa la vittoria».Albano-CCC 1987Nordovest-CarbognanoSporting Hornets-Real CiampinoTc Parioli-AranovaVigor Cisterna-Cortina SCReal Fabrica-Pro Calcio ItaliaSpes Poggio FIdoni-Virtus FeniceCarbognano 13Nordovest 11CCCP 1987, Pro Calcio Italia, Vigor Cisterna 10Cortina, Real Fabrica, Albano 9Tc Parioli, Virtus Fenice, Aranova 7Spes Poggio Fidoni, Real Ciampino 6Sporting Hornets 5